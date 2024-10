X – Varriale: “Di Lorenzo grande protagonista, ripaga la fiducia di Spalletti e tappa la bocca a tanti critici improvvisati”

Il giornalista Enrico Varriale, è intervenuto sul suo profilo social, per commentare la vittoria dell’Italia in Nations League, per 4-1 contro Israele: “Missione compiuta per gli Azzurri. Vittoria netta e meritata su Israele. Grande protagonista Di Lorenzo che ripaga la fiducia di Spalletti e tappa la bocca a tanti critici improvvisati mettendo a segno anche una bella doppietta“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

