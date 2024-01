Rinnovo Kvaratskhelia, la richiesta dell’agente al Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sul rinnovo dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Emergono notizie in merito al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Secondo le parole de Il Corriere del Mezzogiorno il club azzurro sarebbe pronto a triplicare l’ingaggio ma ciò non sarebbe sufficiente per il suo agente.

Ecco quanto si legge:

“C’è un altro caso che potrebbe aprirsi a Napoli: quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è attualmente tra i meno pagati della rosa con un ingaggio di 1,4 milioni di euro. Meno di Demme (2,5) ai margini della squadra ma anche di Lindstrom che percepisce 1,8 milioni. Kvara ha un contratto fino al 2027 e De Laurentiis sembra non avere fretta nel rinnovarlo. Il Napoli sarebbe pronto a triplicare l’ingaggio al giocatore georgiano. L’agente del calciatore Mamuka Jugeli, quello che ha scatenato il putiferio con le sue dichiarazioni su Osimhen, però avrebbe sparato alto: almeno sette milioni per rinnovare l’accordo con il Napoli. Al momento, quindi, c’è una fase di stallo, ma è palese che le parti siano molto lontane anche se i rapporti sono buoni e non si è arrivati ad uno scontro.”

