Rinnovo Kvaratskhelia, Manna ha parlato con il suo agente

Secondo Il Corriere dello Sport Giovanni Manna avrebbe parlato con l’agente di Khvicha Kvaratskhelia del rinnovo del suo contratto.

Da mesi si discute ormai del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto sapere che il Direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe parlato con l’agente del georgiano.

Di seguito quanto si legge:

“Kvara parte da un ingaggio inferiore ai 2 milioni fino al 2027 e il Napoli propone un sostanzioso ritocco a scalare fino al 2029 che supera il doppio del valore attuale. Ma non basta, per ora, anche se la distanza non sembra più incolmabile come qualche settimana fa. Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di accordarsi, anche se per il momento c’è ancora una distanza da colmare. Il piano è articolato e complesso, serve tempo: al vaglio i bonus, che ovviamente hanno un peso decisivo, e poi l’eventualità di inserire una clausola rescissoria.”

