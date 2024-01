Rinnovo Politano vicino, anche l’ingaggio sarà più adeguato

Secondo il giornalista Giovanni Scotto il rinnovo di Matteo Politano con il Napoli dovrebbe verificarsi a breve.

L’attaccante Matteo Politano sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il Napoli. Da tempo si parla di un prolungamento di contratto con adeguamento di ingaggio ed il giornalista Giovanni Scotto ha riportato le ultime novità sulla questione.

Di seguito quanto riportato sul proprio account ufficiale Twitter:

“Tra Politano e il Napoli solite schermaglie pre-rinnovo. Come al solito il suo procuratore agita un po’ le acque per arrivare alla conclusione dell’accordo prima possibile. Prolungamento in arrivo a breve con adeguamento dell’ingaggio. Politano non ha mai pensato all’addio, al di là dell’offerta dall’Arabia. Va detto, comunque, il rinnovo gli era stato promesso un anno e mezzo fa, anche in quel caso dopo aver messo in piedi una polemica con Spalletti gratuita e strumentale.”

