Ritiro Dimaro, potrebbero restare solo 11 giocatori su 28

Secondo Il Corriere dello Sport dei 28 giocatori presenti nel ritiro a Dimaro Folgarida potrebbero restarne solo 11.

Il Napoli è attualmente a Dimaro Folgarida per la prima parte del ritiro estivo. Sono attualmente 28 gli azzurri lì presenti che si stanno preparando al meglio per la prossima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport però potrebbero restare lì solo 11 di loro, cioè meno della metà.

Di seguito quanto si legge in merito:

“A prescindere dai nomi che arriveranno dal mercato, la squadra azzurra dovrà continuare a sgobbare come sta facendo in questo periodo, per prepararsi al via della stagione (il 10 agosto inizia la Coppa Italia contro il Modena) e poi tirare le somme al termine del ritiro a Dimaro. Del gruppo di 28 convocati potrebbero restarne soltanto undici. Deciderà lui, don Antonio nato a Lecce ormai 55 anni fa (li compie il 31 luglio), facendo seguito anche ieri al messaggio che lo aveva caratterizzato appena mise piede a Palazzo Reale: decide solo lui.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il PSG voleva Kvaratskhelia ma il Napoli non ha ceduto

UFFICIALE – Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi