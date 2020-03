Rivoluzione Premier, porte chiuse e campo neutro

Ecco come potrebbe proseguire il campionato

Come riportato dal quotidiano britannico SUN, le restanti gare di Premier League potrebbero svolgersi in campo neuto a porte chiuse in alcuni stadi nelle Mindlands. Le partite verranno tramsette in tv in chiaro, in modo da poter dare modo ai tifosi di seguire la propria squadra del cuore. I club di Premieri stanno valutando il da farsi, in modo da poter completare la stagione in corso, con la speranza che questo momento d’emergenza possa passare e tornare quanti prima ad una vita normale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano, un messaggio per i messicani:”Rispettare le precauzioni” [VIDEO]

Petagna non sarà ceduto in estate, resta a Napoli

Chiariello:”Koulibaly penalizzato, Jovic nome giusto”

Coronavirus, il bollettino delle 18. +2648 contagi e 475 morti

Ufficiale, la FIFA proroga i trasferimenti e i contratti dei calciatori

Lecce, Sticchi Damiani: ”Gli stipendi possono saltare se la stagione è a rischio”

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Coronavirus: ecco il nuovo modulo da scaricare, dichiarare la non positività