Petagna non sarà ceduto in estate, resta a Napoli

Offerti 5 milioni per averlo subito a Gennaio

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, il collega Walter De Maggio ha rivelato quale possa essere il futuro di Andrea Petagna in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile coinvolgimento di Andrea Petagna in alcune trattative di mercato, in particolare con Belotti. Ebbene – continua De Maggio – questa notizia è priva di fondamento, il Napoli la prossima estate tratterrà sicuramente Petagna.

Vi dico di più, De Laurentiis era disposto a pagare 5 milioni di euro in più per avere fin da subito a disposizione l’attaccante”.

