Rodgers: “Concessi gol basilari, dovevamo fare meglio. Conference League? Non sapevo nemmeno cosa fosse”

Gli azzurri si impongono per 3-2 condannando il Leicester alla Conference League

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, ha parlato in conferenza stampa dopo il fischio finale della gara contro il Napoli in Europa League.

Queste le sue parole:

“Ci è mancata la determinazione peer fermare le loro iniziative, questa è stata la nostra rovina, non solo stasera ma nel corso dell’intera competizione.

All’intervallo ci siamo detti che dovevamo essere più compatti ed aggressivi, il terzo gol non dovevamo prenderlo, troppo basilare. Abbiamo avuto buone occasioni con i colpi di testa di di James e di Vardy ma dobbiamo difendere meglio. Non possiamo segnare sempre 3 o 4 gol a partita.

Non stiamo eseguendo i fondamentali come dovremmo, per niente! Quando dobbiamo difendere la squadra va in panico. Conference League? Onestamente ero concentrato a passare il turno, con tutto il rispetto per la competizione ma non ero nemmeno sicuro di cosa fosse, ma lo scoprirò presto.

Il Legia ha sbagliato un rigore all’ultimo minuto? Non lo sapevo in campo, ma non fa differenza: avremmo dovuto fare meglio nelle sei partite del girone, abbiamo messo in campo giovani che hanno fatto esperienza nel futuro.

Resta una cosa, avremmo dovuto fare meglio. La reazione dei calciatori al gol del Legia? Non so se lo sapevano, ma resta il fatto che il risultato finale è responsabilità nostra, mia in particolare. Non abbiamo fatto bene, ed è andata così.

Detto questo l‘eliminazione dispiace ma non siamo fuori dall’Europa, dopo Natale ci ritroveremo a giocare in Conference League. Giocheremo ancora calcio europeo e sarà comunque una bella esperienza”.

