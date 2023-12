Roma, il punto sugli infortunati in vista del Napoli

In vista della sfida di campionato tra Roma e Napoli ecco il punto della situazione sugli infortunati in casa giallorossa.

Mancano meno di due settimane alla sfida di campionato tra Roma e Napoli e la squadra guidata da José Mourinho sta attualmente facendo il conto con alcuni giocatori infortunati.

Il tecnico giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della gara di Europa League contro lo Sheriff. Secondo le sue parole sugli indisponibili, Kumbulla potrebbe recuperare per la sfida contro i partenopei, che si terrà il prossimo 23 dicembre presso lo Stadio Olimpico.

“Mancini è infortunato e così anche Kumbulla. Lui ha grande carattere ma non ce la farà neanche a venire in panchina. Kumbulla non ha nessuna possibilità di giocare. Forse ce la può fare per il Napoli, ma solo per quanto riguarda la panchina.”

