Roma, Mourinho: “Il mercato non è andato come avevo programmato, Dzeko? Sorpreso dal suo addio”

Lo Special One dice la sua sul mercato della Roma

Jose Mourinho fa il punto sul mercato della Roma tramite i canali ufficiali del club capitolino.

Queste le sue parole:

“Il mercato è andato diversamente da come programmato. Avevamo pensato solo a un attaccante, non a un terzino, ma Spinazzola si è fatto male e Dzeko è andato via. Sarà la prima e spero l’ultima volta che lo dico: mi mancherà qualcosa che avevo pensato all’inizio analizzando la squadra ma devo solo ringraziare per il mercato che Pinto e la proprietà hanno fatto per noi. Addio Dzeko? è stata una sorpresa ma la reazione del club è stata grande. Abraham è quello che in Italia chiamate colpo di mercato”.

