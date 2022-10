Il Messaggero – Roma-Napoli: due filosofie diverse a confronto.

Roma-Napoli, esame di maturità vicino per i giallorossi che affronteranno nel prossimo turno di campionato il Napoli capolista. Come riporta il quotidiano, si confronteranno due filosofie di gioco diverse: gli uomini di Spalletti segnano a valanga ed entusiasmano, quelli di Mourinho sono cinici e puntano al sodo. Il tecnico degli azzurri però non ha mai vinto contro lo Special One e anche la scorsa stagione ci furono due pareggi.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano su Kvaratskhelia: “I top club faranno carte false per averlo già ora”

Ufficiale: multa alla Roma per cori anti Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crollo Università Cagliari, nessuno trovato sotto le macerie