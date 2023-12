Romano: “Elmas-Lipsia è fatta! Accordo raggiunto, visite mediche a fine mese”

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha annunciato attraverso i suoi canali social, l’accordo fra Napoli e Lipsia per il trasferimento di Eljif Elmas. Entro fine mese il macedone svolgerà le visite mediche e si recherà verso il suo nuovo club.

“L’accordo è stato raggiunto tra i club, i termini personali con il calciatore sono già concordati. Il Napoli riceverà un compenso di 25 milioni di euro, come rivelato martedì. Le visite mediche si svolgeranno entro la fine del mese”.

🚨🔴⚪️ Eljif Elmas to RB Leipzig, here we go! Agreement has been reached between clubs, personal terms already agreed.

Napoli will receive €25m fee as revealed on Tuesday.

Medical tests to take place before the end of the month. 🇲🇰

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/Nxp5WmSicC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023