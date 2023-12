la Repubblica – Samardzic, obiettivo concreto: l’affare potrebbe concludersi prima del previsto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Secondo quanto dichiarato il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, è un obiettivo concreto di De Laurentiis già a gennaio: “Il 21enne tedesco è ancora all’Udinese ( in estate è fallita la trattativa con l’Inter) e non è mai sparito dai radar di mercato del club azzurro.

Samardzic sarebbe un acquisto in prospettiva considerando pure l’incertezza relativa al futuro di Zielinski che è in scadenza di contratto: il Napoli è pronto ad offrire un quadriennale importante al polacco, ma intanto potrebbe concludere al più presto l’affare Samardzic che ha segnato al Maradona lo scorso 27 settembre nel 4- 1 rifilato dagli azzurri ai friulani”.

