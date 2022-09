Rrahmani sull’infortunio: “Alla fine è andato tutto bene”

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato una breve dichiarazione sull’infortunio avuto durante il ritiro con la Nazionale.

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo infortunio mentre era in ritiro con la propria Nazionale.

“L’infortunio che ho subito richiede di solito 10 giorni per la guarigione. Questo era il nono Non ero nelle condizioni fisiche migliori. Non ero al 100%. Tuttavia, tutto è andato bene, anche se si tratta di un infortunio sensibile. Adesso sto bene completamente ed ho recuperato.

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

