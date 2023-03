Corriere dello Sport – Rumors di mercato, Napoli su Laurienté: Giuntoli valuta l’affondo in estate.

Diversi rumors di mercato, portano il Napoli in viaggio verso Sassuolo. Nel mirino di Cristiano Giuntoli c’è un talento della Serie A, Armand Laurienté: “Se poi un buco dovesse aprirsi su una corsia, allora il Napoli potrebbe ritrovarsi in viaggio verso Sassuolo, anche solo con il pensiero, per industriarsi su Armand Laurienté (24) di tre anni più giovane di Adama Traore (27), che non costerebbe niente”.

