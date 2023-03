Tuttosport – Il Napoli vuole festeggiare lo Scudetto in anticipo in casa Juve.

L’edizione odierna del quotidiano fa un focus generale sul cammino del Napoli. Con undici giornate ancora fa giocare in Serie A, e 19 punti di vantaggio dalla seconda in classifica, alla squadra partenopea bastano solo altre cinque vittorie per confermate matematicamente la vittoria dello Scudetto. Tra cinque giornate, precisamente alla 32esima, ovvero il 30 aprile, gli azzurri potrebbero festeggiare il terzo scudetto nel derby al Maradona contro la Salernitana.

Il quotidiano però avvisa, i festeggiamenti potrebbero avvenire prima: non è un’idea folle pensare che il giorno del “punto di non ritorno” possa essere addirittura il 23 aprile in casa della Juventus. Vittoria che lì avrebbe anche un valore simbolico.

