Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Osimhen. A meno di 150 milioni non lo cederà

Napoli, De Laurentiis fissa la richiesta per cedere Osimhen

Victor Osimhen è sicuramente uno dei principali protagonisti di questo Napoli, il rendimento dell’attaccante azzurro ha fatto crescere anche l’interesse di altri club che in estate potrebbero provare l’assalto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già fissato una cifra minima per dare il via libera alla cessione. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“150 milioni di euro, non di meno. Altrimenti De Laurentiis e Giuntoli non si accomoderebbero nemmeno su una sedia per iniziare a parlare. Perché il bomber azzurro è un valore per oggi, ma soprattutto per domani. E allora se qualcuno è realmente intenzionato a portarlo via da Napoli dovrà presentarsi a Castel Volturno con una montagna di soldi. E non solo perché poi servirà trovare un sostituto all’altezza, ma anche perché un diamante come Osimhen lo devi pagare a peso d’oro: non un centesimo in meno. Il 9 azzurro è patrimonio della squadra e della società e come tale andrà gestito. E allora ben venga l’interesse da parte delle ricchissime proprietà dei club inglesi, ma ora come ora Osimhen non si tocca. Poi chissà. Perché il futuro è giustamente avvolto nel mistero”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

