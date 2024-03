Sabatini bacchetta Calzona: “A Barcellona non può giocare così, al Camp Nou perdi 3-0 e vai a casa”

Sabatini e la critica mossa a Calzona

Nel corso del programma tv Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il successo del Napoli contro la Juventus. Ha poi fatto anche un passaggio sulla sfida contro il Barcellona, facendo un appunto al tecnico Calzona. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non lo vedo da quarto posto perché stanno andando benissimo sia Bologna che Roma e la distanza è ancora troppo ampia. Poi magari andranno in cinque in Champions e il discorso cambia. Il Napoli si sta ritrovando e sta recuperando le sembianze di una squadra che sa quello che fa. Noi ora stiamo commentando in base al risultato ma se Vlahovic segna 2 gol e mezzo nel primo tempo non c’è niente da dire. A Barcellona non può giocare così in difesa perché rischia di prendere tre palloni. Non bastano Kvara, la linea o il pressing. Al Camp Nou perdi 3-0 e vai a casa. Calzona è come Zeman nel senso che fa la linea difensiva con il righello. Il mio consiglio è che dovrebbe romperla”.

