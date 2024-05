Salernitana, Iervolino pronto a cedere il club dopo la retrocessione in Serie B

Iervolino pronto a cedere la Salernitana

La fallimentare stagione della Salernitana, chiusa con la retrocessione in Serie B, potrebbe aprire nuovi scenari anche riguardanti la proprietà del club granata. Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il patron dei granata Danilo Iervolino starebbe pensando di cedere la società. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“L’attuale presidente della società campana non sembra più particolarmente preso dal discorso Salernitana, un club che oggi considera solo un peso di cui liberarsi in fretta. Il passaggio di consegne non è scontato e non va scartato a priori il Piano B con la consapevolezza che ripartire dalla cadetteria significherebbe fare scelte importanti e dover dare anche risposte concrete alla piazza. Ma oggi vendere è la priorità dell’attuale presidente che ha provato senza riuscirci a cambiare il mondo del calcio e adesso ne vuole uscire. Al momento sarebbero due le offerte sul tavolo, entrambe a ‘Stelle e Strisce’: un imprenditore di origini italiane ed un fondo cui conferirebbero anche capitali italiani”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

