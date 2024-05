Tuttomercatoweb.com – Juric, il Napoli non è da escludere: ha il contratto in scadenza

Secondo la testata online, Ivan Juric non è da escludere dalla lista dei papabili obiettivi del Napoli: “E Ivan Juric? Anche il tecnico si guarda intorno, considerando che tra un mese e mezzo si ritroverà senza contratto. Il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra o in Francia, dove è corteggiato da diversi club, o magari ancora in Italia, con il Monza che lo vede come erede di Palladino oppure eventuali cavalli di ritorno a Genova o a Verona.

Il croato, però, vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità nella carriera, nonostante il suo triennio alla guida del Toro non sia stato così esaltante. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Napoli: il patron De Laurentiis lo aveva già inserito nel cast di 40 profili per il post-Spalletti, ora i partenopei si sono ridimensionati clamorosamente dopo lo scudetto e Juric può essere l’uomo giusto per la ricostruzione. Il quasi ex granata dovrà superare la concorrenza di Pioli e Conte, ma anche lui è in corsa”.

