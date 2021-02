Panico e paura per Mertens, l’aereo su cui viaggiava finisce fuori pista

Una moltitudine di siti differenti provenienti dal Belgio hanno diffuso la notizia in poco tempo: l’aereo su cui viaggiava Dries Mertens è finito fuori pista.

Paura per l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, che durante un volo di ritorno in Belgio, l’aereo è andato fuori pista

L’attaccante per motivi legati costantemente al problema che, persiste inesorabilmente, alla caviglia è stato costretto a tornare in Belgio per effettuare diversi accertamenti. Ma un contrattempo stava per cambiare le sorti del trentatreenne, il velivolo privato che ha utilizzato è uscito fuori pista al momento dell’atterraggio.

Il caso ha voluto, che per fortuna non ci siano stati feriti, e tutti ne sono usciti illesi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso – Villas Boas sospeso dal Marsiglia: nel mirino c’è Maurizio Sarri!

UFFICIALE – Atalanta, i convocati di Gasperini per Napoli: rientra Romero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini agli over 80, il calendario delle Regioni