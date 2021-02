Tancredi Palmieri: “Contattati Benitez e Allegri, Gattuso? Si è sentito esautorato”

Il giornalista commenta il momento in casa Napoli

Tancredi Palmeri, giornalista, parla del momento del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb concentrandosi soprattutto sulla situazione che riguarda Rino Gattuso e il suo stato d’animo dopo quanto è successo nelle ultime settimane.

Queste le sue parole:

“Quello che sta invece sta succedendo a Napoli: contattati Benitez e Allegri per sondare la disponibilità, Gattuso talmente esautorato nel futuro che si è sentito in libertà di mollare gli ormeggi e esprimente il proprio malcontento nei confronti del datore di lavoro, un’azione che non volge mai a favore dello stipendiato. Con tutte le critiche che si possono rivolgere a Gattuso, ha però a disposizione una squadra da piazzamento Champions, e quello si sta giocando, e lo sta facendo senza Osimehn e Mertens fuori da 3 mesi. Incredibile come il mondo Napoli si stia volendo così poco bene, mettendo inutilmente sotto pressione il progetto senza che ancora ce ne sia il motivo“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso – Villas Boas sospeso dal Marsiglia: nel mirino c’è Maurizio Sarri!

UFFICIALE – Atalanta, i convocati di Gasperini per Napoli: rientra Romero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini agli over 80, il calendario delle Regioni