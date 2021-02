La “Strega” Benevento: tra alti e bassi prosegue la sua corsa ad ostacoli

La “Strega” cerca di rialzarsi dopo l’ultima sconfitta

La squadra del Benevento, guidata dall’allenatore Filippo Inzaghi, sta attraversando un momento critico dopo la sconfitta per 4 a 0 contro l’Inter di domenica scorsa. La partita, inoltre, è stata caratterizzata da un episodio che ha visto come protagonisti i giocatori Lapadula e Ranocchia. Il contatto scomposto di Ranocchia ai danni di Lapadula sembra sia cominciato fuori area e per questo motivo non c’è stato l’intervento del VAR, né tantomeno un intervento dell’arbitro Fabrizio Pasqua.

L’episodio tra Ranocchia e Lapadula

Sembra, infatti, che l’attaccante del Benevento, nell’entrare in area, venga colpito da Ranocchia che lo fa cadere. Vista l’inerzia arbitrale, tutta la squadra del Benevento ha protestato animatamente, quasi ad inseguire l’arbitro con l’intento di convincerlo a rivedere l’azione del VAR. Ma come ben sappiamo l’esito non è stato favorevole ai campani visto che l’arbitro è stato inamovibile nel rifiutarsi di fischiare il fallo e di rivedere il VAR. Probabilmente l’intervento su Lapadula non avrebbe modificato le sorti della partita, ma il senso di ingiustizia subita per un cartellino o un rigore mancato resta.

Inzaghi non demorde

Sappiamo bene, però, che Inzaghi non è certo un allenatore che si dà per vinto. Sicuramente avrà cercato di risollevare il morale della sua squadra riprendendo allenamenti intensi. L’obiettivo di rinforzare la squadra è comune a tutte le forze che la compongono. Infatti, anche per questo motivo, che la dirigenza del Benevento ha cercato anche di assestare un altro colpo fortunato dopo i nuovi arrivati Gaich e Depaoli. Lo scopo del sodalizio giallorosso è di rinforzare la squadra con un difensore.

I nuovi arrivi e le partenze nella squadra

Nelle ultime settimane, infatti sono state riscontrate delle assenze difensive che hanno causato la perdita del tanto agognato equilibrio ottenuto faticosamente dopo la sconfitta con lo Spezia. Tutto ciò ha portato la squadra del Benevento a subire ben 14 gol negli ultimi 4 incontri. A tal proposito si parla di anticipare l’arrivo di Talbi. Il giocatore tunisino, come noto, ha già trovato un accordo con la “Strega” a partire dalla prossima stagione.

Vista la situazione, però, si è cercato anche di trovare un accordo per un trasferimento immediato. Se ciò non dovesse riuscire, in alternativa, la dirigenza beneventana cercherà di chiudere per un altro elemento da mettere a disposizione di Inzaghi, che è in attesa dell’attivazione di Gaich. Infatti, l’attaccante argentino deve fermarsi a Mosca per gli ultimi adempimenti burocratici. Infine, all’arrivo in Italia, dovrà sottoporsi al tampone prima di cominciare ad allenarsi con i nuovi compagni. La squadra campana spera a tutti i costi di averlo operativo per la prossima sfida con la Sampdoria.

Infine, restando in tema di cessioni, il Benevento ha ceduto definitivamente al Frosinone quello che è stato definito il miglior centravanti della scorsa stagione di Serie B: Pietro Iemmello. Il centravanti, inoltre, ha giocato la prima parte di stagione in prestito alla squadra delle Canarie. Gli ultimi quattro mesi Iemmello li ha trascorsi nel club delle Canarie, iscritto alla Liga 2 spagnola. L’esperienza oceanica non è stata un successo a livello di numeri. Dieci presenze e nessun gol in campionato. Due presenze e una rete in Coppa. L’attaccante, classe 1992, vuole quindi tornare a segnare con la regolarità con cui viene ricordato.

Maura Montuori