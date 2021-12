Salernitana – La FIGC può conservare la validità della Serie A

La Salernitana deve essere ceduta entro il 31 dicembre 2021. Una settimana difficile che potrà essere rinviata al 30 giugno 2022

Una settimana difficile per la Salernitana. La città di Salerno e i tifosi granata non stanno vivendo un bellissimo periodo sia per i risultati sportivi a causa dell’ultima posizione in campionato (da registrare la sconfitta contro l’Inter di ieri sera), in cui va aggiunto l’uscita dalla Coppa Italia per la sconfitta contro il Genoa del 14 dicembre, e sia per le questioni societarie che hanno messo in pericolo la permanenza della squadra in Serie A. Una settimana complessa per la Salernitana che è stata composta da comunicati stampa e rinvii, un matassa che Forzazzurri.net cerca di mettere in ordine.

La data chiave per la Salernitana

Dopo la lunga battaglia tra Claudio Lotito e la FIGC, in cui si era invocato l’art. 16 bis del NOIF, il club campano è passato alla gestione di un trust che ha il compito di amministrare e di trovare un nuovo proprietario entro la data del 31 dicembre di quest’anno. La data chiave per la Salernitana, però, è stata quella del 15 dicembre utile a comprendere la situazione dell’offerte pervenute e delle relative caparre versate. Infatti, poco prima del decisivo giorno diverse sono state le notizie riguardo a probabili imprenditori pronti a rilevare la “U.S. Salernitana 1919”, tra questi si è parlato di una cordata romana con a capo Alessandro Nuccili, da come viene riportato da gianlucadimarzio.com, si era espresso in questi termini riguardo l’acquisizione della società: “Una ventina di giorni fa sembrava andare tutto bene, c’era un’offerta sul piatto da 40 milioni e anche la garanzia andava bene. Il problema è che il pagamento sarebbe stato fatto Europa Bank, che però non è riconosciuta dalla Banca d’Italia e non sono stati così accettati i trust […] Io voglio la Salernitana, ho in mente un progetto serio, ma per realizzarlo devo essere io il proprietario del club”.

Il Comunicato della società

Le diverse notizie riportate riguardo la cessione della Salernitana e l’imminente esclusione dal campionato di Serie A hanno alimentato moltissime fake news tanto che la società ha dovuto pubblicare sul proprio sito un comunicato stampa dove si affermava: “i Trustee non hanno reso noto ad alcuno, all’infuori della F.I.G.C., le manifestazioni e/o le offerte ricevute, né i termini economici e/o l’identità dei potenziali acquirenti. […] occorre precisare che le notizie rilasciate da alcuni organi di stampa, diffusori dei termini economici e dell’identità dei potenziali acquirenti, sono prive di fondamento. Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l’acquisto della U.S. Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell’atto “Trust Salernitana 2021”, poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso […] o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione. I Trustee hanno informato i Disponenti e la F.I.G.C dell’attuale stato della progettata cessione, rappresentando le criticità conseguenti all’eventuale fallimento delle operazioni di vendita entro il 31 dicembre 2021, e dunque, invitando gli stessi a valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita, con l’obbiettivo di permettere alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. la conclusione del campionato in corso, al contempo assicurandone l’indipendenza con i Disponenti medesimi ed i soggetti ad essi correlati.”. Tale comunicazione hanno messo un punto sulla situazione reale che la società campana sta attraversando, lanciando un segnale alla federazione competente per il mancato interesse e acquisizione da parte di un investitore.

Il rinvio decisivo

Una nota positiva in questa settimana infernale della Salernitana è arrivata nella mattinata del 16 dicembre, quando l’assemblea della Lega di Serie A ha votato, in modo compatto, la proroga dei termini riguardo la cessione societaria al 30 giugno del 2022. Una strategia delle rivali del massimo campionato della Salernitana che ha un solo obiettivo: concludere il campionato 2021/2022. Infatti, i club della Serie A vogliono salvare la validità del campionato tanto da votare all’unanimità a favore della richiesta al consiglio della FIGC per il prolungamento della gestione da parte del Trust. Ora la palla passa alla Federazione che dovrà discutere della questione il prossimo 21 dicembre e dovrà farlo tenendo in considerazione le espressioni dei presidenti di A e delle tempistiche necessarie per risolvere tale questione. L’accettazione di una proroga da parte della FIGC è molto complessa perché sia nell’atto notarile che ha costituito il trust è indicata la data del 31 dicembre e sia perché la stessa federazione non è intenzionata ad offrire nessun prolungamento, solo se per conclusione di una trattativa (in questo caso si parla di tempo tecnico).

Il caso Salernitana rappresenta al meglio lo stato in cui versa il calcio italiano. Il poco interesse da parte di imprenditori o cordate verso l’acquisto di un club a poco prezzo ci dice tanto su come il prodotto della Serie A non attira grandi investitori. Questa situazione potrebbe essere un segnale sul quale i signorotti del calcio dovrebbero soffermarsi e chiedersi: La Serie A interessa a qualcuno? Gli amanti del calcio si augurano che la Salernitana non venga esclusa da nessuna competizione, si ricorda che dal 2019 in caso di esclusione o di ritiro si annullano i punti fatti contro la squadra di Colantuono, e che si possa mantenere la validità del campionato di calcio di Serie A 2021/2022.

Francesco Abate