Corriere dello Sport – Salernitana-Napoli, Garcia potrebbe optare per qualche cambio.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Rudi Garcia, in vista della sfida di sabato contro la Salernitana all’Arechi.

“In difesa potrebbero rivedersi dal primo minuto Ostigard e Juan Jesus. Il brasiliano è rientrato a pieno regime in gruppo dopo l’infortunio. A centrocampo certo il rientro di Anguissa mentre potrebbero riposare uno tra Zielinski e Lobotka con Cajuste, Gaetano ed Elmas che scalpitano. In attacco dovrebbe spuntarla ancora Raspadori. Sull’out sinistro difensivo Olivera appare in vantaggio su Mario Rui. Occhio poi anche a Lindstrom che potrebbe essere la sorpresa di giornata”.

La probabile formazione: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia.

