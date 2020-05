Salvini replica a De Luca: “La mia montatura? Pensasse alle imprese della Campania!”

L’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde al governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Salvini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss replica alle parole di De Luca sulla sua montatura:

“De Luca si occupasse dei tanti negozi in difficoltà a Napoli e in Campania, anche per alcuni inspiegabili ritardi della Regione, e poi dei miei occhiali color pannolino. Davvero una cosa di un certo spessore per un governatore di Regione…Me li tengo ben stretti visto che sono presbite. In tanti mi hanno scritto dalla Campania per dirmi di tenere duro perché questo qua con tutti i problemi che ha con la sanità e gli ospedali chiusi si preoccupa del colore dei tuoi occhiali. Ma vi pare possa preoccuparmene?”.

