Il Messaggero – Sarri voleva Raspadori, ma Immobile ha frenato la trattativa.

L’incredibile retroscena riportato dal quotidiano, vede protagonista Ciro Immobile, che nel il match di ieri è uscito in lacrime durante primo tempo. Secondo il quotidiano il bomber della Lazio potrebbe essersi procurato uno stiramento alla coscia sinistra tra primo e secondo grado. Il primo responso arriverà dopodomani, ma il giocatore stesso teme possa trattarsi anche uno strappo. Questa una pessima notizia per Sarri che ha dichiarato apertamente di non avere un sostituto.

Da qui spunta un incredibile retroscena, che, secondo il quotidiano riguarderebbe proprio Giacomo Raspadori che era finito del mirino del tecnico biancoceleste. Questa estate Maurizio Sarri era intenzionato ad aprire una trattativa con l’attuale giocatore del Napoli, ma Ciro Immobile sembrerebbe aver frenato il mister, volendo come sostituto Caputo. Tuttavia, inutile nascondersi dietro un dito, per Raspadori servivano 30 milioni, e la Lazio non avrebbe potuto spenderli, mentre Caputo non era nelle preferenze del club.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori.

