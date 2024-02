Sassuolo-Napoli, le parole di Calzona dopo la gara

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Il Napoli batte il Sassuolo in maniera netta ed il tecnico azzurro Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole:

“Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto la scorsa settimana la Coppa d’Africa è dura per i calciatori, è stato via un mese e sta ritrovando la condizione. Anche Kvara ha attraverso un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è. Ho avuto sentori positivi dal primo giorno, dal primo allenamento questi ragazzi mi hanno dato il massimo. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e stare insieme. Questo mi faceva ben sperare. E’ chiaro che vengono da una stagione difficile, non è facile scrollarsi di dosso scorie negative. Lavoriamo insieme da una settimana e ho visto la squadra salire d’intensità, un’alta qualità negli allenamenti. Tutto questo mi lascia ben sperare. Il merito è dei ragazzi che hanno voglia di migliorare la situazione. “

