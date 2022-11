Schira: “Il Napoli sta studiando bene due giocatori”

Nicolò Schira ha pubblicato una novità circa il mercato del Napoli attraverso il suo account Twitter. Il giornalista ha infatti affermato che il club di Luciano Spalletti sarebbe rimasto colpito da due giocatori, dunque gli scout della Società li starebbero seguendo per poi eventualmente agire durante il mercato di gennaio. Si tratta in particolare di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza, e Lazar Samardzic. Quest’ultimo, centrocampista dell’Udinese, è stato avversario degli azzurri poprio qualche giorno fa.

Ecco le parole di Niclò Schira in merito alla questione:

“Il Napoli sta seguendo Khéphren Thuram (Nizza) e Lazar Samardzic (Udinese) per la prossima stagione. Gli scout del Napoli li hanno visti in molte partite negli ultimi mesi.”

#Napoli are monitoring Khéphren #Thuram (OGCNice) and Lazar #Samardzic (Udinese) for the next season. Napoli’s scouts have watched them in many games during the last months. #transfers

