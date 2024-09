X – Schira: “Napoli chiaro, Mario Rui fuori dal progetto: si proverà a venderlo a gennaio”

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto sui social per commentare la situazione inerente a Mario Rui. Il Napoli intende venderlo durante la sessione di mercato invernale: “I piani del Napoli sono chiari: Mario Rui è fuori dal Progetto Conte e non verrà reinserito in Prima Squadra nonostante la richiesta ufficiale di tornare ad allenarsi con gli altri giocatori del Napoli. Il Napoli proverà a cederlo durante il mercato di gennaio”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Gara di una noia mortale! Cambio modulo di Conte ok. Juve gioca solo in contropiede”

Marotta: “Gilmour? Lo vedremo dall’inizio contro il Palermo. Ha fatto una bella impressione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona? C’è una clausola che complica tutto