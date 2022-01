Schira: “Offerta del Barcellona per Frank Kessie”

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il Barcellona avrebbe offerto un contratto quinquennale fino al 2027 a 8 milioni netti l’anno a Frank Kessie. I blaugrana lo vorrebbero ingaggiare a giugno a parametro zero.

Questo il suo tweet:

#Barça have offered a salary by €8M/year + bonuses until 2027 to sign Frank #Kessie as a free agent in summer. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2022