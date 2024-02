X – Schira: “Piace Accardi, ADL lo vorrebbe come prossimo ds del Napoli”

Secondo il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, nel mirino di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe finito Pietro Accardi, per rifondare il Napoli per la prossima stagione. “Si prospetta un’estate di grande cambiamenti in casa Napoli: Aurelio DeLaurentiis alla ricerca anche di un nuovo uomo-mercato. Piace sempre il diesse dell’Empoli Pietro Accardi (sotto contratto col club toscano fino al 2026)“.

Si prospetta un’estate di grande cambiamenti in casa #Napoli: Aurelio #DeLaurentiis alla ricerca anche di un nuovo uomo-mercato. Piace sempre il diesse dell’Empoli Pietro #Accardi (sotto contratto col club toscano fino al 2026). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 27, 2024

