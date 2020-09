Sconcerti: “Milik? Un pericolo tenerlo così, ha già firmato per un altro club?”

Sconcerti parla della situazione Milik

Mario Sconcerti, è intervenuto in diretta ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live. Il noto giornalista, ha parlato anche della situazione di Arek Milik. Ecco quanto dichiarato:

Milik? Il mio sospetto è che lui abbia già firmato, ma non so con chi. Questo volere rimanere un altro anno a Napoli in qualsiasi tipo di condizione sarebbe molto pericoloso se non avesse già qualche indirizzo pronto. Modulo 4-3-2-1? Se si compra un centravanti ovviamente bisogna spostare o arretrare Mertens. Se però si gioca con due punte, allora bisogna avere due ali in appoggio. Non posso pensare che non fosse un problema previsto. Non è obbligatorio giocare con un solo schema”.

