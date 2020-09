Napoli, per Milik l’accordo con la Roma è ad un passo

Milik molto vicino all’addio

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli e la Roma sarebbero molto vicini all’accordo per la cessione di Milik. L’attaccante polacco, si trasferirebbe in giallorosso per una cifra di 25 milioni cash più 5 di bonus. Sembra quindi vicina la fine della telenovela Milik, con il Napoli che risolve così una spinosa situazione di mercato.

