Reggiana – Preso in prestito Crivellaro dal Torino.

Reggiana – Firmato per il prestito del difensore Stefano Crivellaro dal Torino.

Tante le novità di mercato che ci accompagneranno fino al 5 ottobre. Tra queste, una riguarda il giovane calciatore Stefano Crivellaro che, secondo quanto raccolto in esclusiva da Tutto Calcio Giovanile, passa a titolo temporaneo, con la Reggiana 1919, club neopromosso in serie B dopo aver battuto in finale play off il Bari.

Crivellaro, infatti, ruolo difensore esterno destro, classe 2002, dotato atleticamente e con enormi capacità tecniche, cresciuto calcisticamente (anno scorso in Under 18 ) e di proprietà del Torino calcio, in data odierna ha sottoscritto un contratto in qualità di “giovane di serie” con il club emiliano che ha creduto fortemente nelle capacità del difensore di fascia.

Il 2002 è stato proposto ed assistito dallo Studio Legale DONATACCI, Football Players Management, di Torino e verrà impiegato nella formazione Primavera granata che disputerà il prossimo campionato Primavera 2 con l’obiettivo di ben figurare contro avversari tosti e prestigiosi.

