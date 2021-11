Sconcerti: “Senza Osimhen il Napoli perderà punti, ecco quanti…”

Il Napoli dovrà fare a meno del nigeriano per molto tempo

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, dice la sua sull’impatto che avrà il lungo stop di Victor Osimhen sul resto della stagione del Napoli.

Queste le sue parole:

“Ho tentato di quantificare i danni del Napoli in classifica per lunga assenza di Osimhen guardando lo scorso campionato il rendimento della squadra con e senza di lui. Anche la scorsa stagione Osimhen restò fuori a lungo. Si infortunò gravemente alla spalla poi ebbe il covid saltando dall’ottava alla ventunesima partita compresa, una pausa vicina a quella a cui sarebbe costretto oggi. Rientrò in cattive condizioni per tre giornate, non tutte da titolare, poi uscì di nuovo”.

Nelle sue assenze, in totale 18 partite, il Napoli fece 35 punti, (l’Inter 45, il Milan 37) una media di 1.94 a gara. Nelle dieci partite finali in cui tornò, il Napoli fece 24 punti, media 2.4 a gara (Inter 2.4, Milan 2.1 nello stesso periodo). In quelle dieci partite Osimhen segnò 7 reti. La differenza è dunque di 0.46 punti a partita. Un punto ogni due partite. Se come si ipotizza dovesse tornare tra 90 giorni, rientrerebbe a Cagliari, ventiseiesima giornata. Sarebbero 12 partite, tra 5 e 6 i punti persi. Ho tralasciato le prime sette gare dove la differenza di Osimhen si intravedeva ma non c’era ancora”

