Scotto: “Osimhen, situazione incerta perché non ha offerte concrete”

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto sui social per parlare della situazione legata a Victor Osimhen: “La situazione più incerta è quella di Osimhen: ad oggi non ha offerte concrete. E’ stato proposto allo United e al Paris Saint Germain, ma si aspetta l’apertura del mercato in Arabia per valutare tutte le piste. L’attaccante non è più nel “giro” degli attaccanti più richiesti, ma vuole restare in Europa. Senza novità sarà convocato normalmente, ma lui vuole andare via e il Napoli punta a cederlo”.

