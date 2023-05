Scudetto Napoli, anche Certaldo è in festa: le parole del Sindaco

Il Sindaco di Certaldo, paese natale di Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Scudetto vinto dal Napoli.

Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo, è intervenuto sullo Scudetto vinto dal Napoli di Luciano Spalletti.

Ecco quanto riportato in merito dall’agenzia ANSA:

“C’è anche Certaldo, in provincia di Firenze, paese natale di Luciano Spalletti, che festeggia e si congratula con il tecnico per lo scudetto vinto dal Napoli. “Siamo davvero felici per questo risultato e non vediamo l’ora di poterlo festeggiare di persona con Luciano, che è profondamente legato alla sua comunità e non perde mai occasione per nominarla e ricordarla – afferma il sindaco Giacomo Cucini -. C’è grande voglia di accoglierlo e di restituirgli l’affetto che per primo dimostra di avere verso il nostro territorio. Siamo certi che questa vittoria rappresenterà un momento storico per il calcio italiano e che continuerà a essere ricordata per molti anni a venire. Il Napoli – dice ancora – ha dimostrato grande abilità e determinazione nel corso della stagione, culminata con la conquista del titolo di campione d’Italia. Questo traguardo è il risultato di un lavoro intenso e della passione che Spalletti ha dimostrato nel corso della sua carriera e speriamo che possa essere d’ispirazione per tanti giovani appassionati di calcio, affinché possano perseguire i propri sogni con impegno e dedizione”. “Speriamo ci sia l’occasione per organizzare insieme a tanti cittadini – conclude – un evento speciale e dare il giusto riconoscimento del nostro paese a Luciano Spalletti.”

