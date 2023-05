Napoli, trattativa complessa per il rinnovo di Osimhen

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime circa il rinnovo dell’attaccante Victor Osimhen con il Napoli.

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli sembrerebbe essere abbastanza complessa. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla questione, affermando che non sarebbe per nulla semplice trovare un accordo per quanto riguarda l’ingaggio. L’attaccante nigeriano vorrebbe continuare a vestire la maglia azzurra, tuttavia il Napoli avrebbe fissato un tetto di ingaggi di 3,5 milioni.

Ecco in seguito le parole del quotidiano:

“Se il presidente ritiene di valutare il suo gioiello fra i 120 e i 150 milioni, sul piano dell’ingaggio bisogna trovare un equilibrio. Oggi può aspirare a un ingaggio in Premier da dieci milioni, ne guadagna 4,5. Per poterlo blindare bisogna prolungare di uno-due anni, una eccezione sul monte ingaggi, per il quale è stato fissato un tetto di 3,5 milioni. Si preannuncia una trattativa complessa, e non perché il giocatore voglia andare via a tutti i costi.”

