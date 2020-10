Serie A, il Napoli è la terza rosa per valore in Italia: ecco quanto vale

Serie A, il valore del Napoli

Calcio Napoli – Il Napoli è la terza rosa per valore della Serie A, secondo le stime del sito specializzato Transfermarkt, il Napoli attuale vale 593 milioni di euro è dietro Juventus (690 milioni) e l’Inter (685 milioni). Ne parla Il Mattino:

“Solo l’anno scorso, di questi tempi, il Napoli aveva una rosa con un valore superiore: 650 milioni. Ma in dodici mesi c’è da fare i conti con una svalutazione del patrimonio legata al Coronavirus. Il Napoli vola anche in Europa, è la 14esima rosa più preziosa in assoluto (in una graduatoria guidata da Liverpool, Manchester City, Barcellona e Bayern)”

