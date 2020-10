Serie A, la Lega accusa il Napoli: “hanno chiesto all’ASL di non farli partire”

Arrivano pesantissime accuse nei confronti del Napoli

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport

Il calcio italiano è nel caos. Il Covid-19 sta rendendo la vita impossibile alle società di calcio ed ora emergono dei dettagli sulla partita non giocata tra Juventus e Napoli. Quanto riferisce la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha del clamoroso. Il quotidiano riporta che secondo la Lega sarebbe stato il Napoli a chiedere all’ASL della Campania di non farli partire. La procura federale ha avviato delle indagini sul rispetto delle norme anti covid negli allenamenti del Napoli. Il club di De Laurentiis è accusato di non aver seguito le disposizioni vigenti. La società partenopea fa sapere che è pronta a rispondere alle accuse e a difendersi in ogni opportuna sede.

