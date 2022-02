Serie A: svelate le date per la stagione 2022/2023

Manca solo l’ufficialità della FIGC

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna rivela le date per la prossima stagione, manca solo l’ufficialità, per la quale si dovrà aspettare la FIGC, ma il Consiglio di Lega di ieri mattina ha già decretato le date per la prossima stagione di Serie A. Il campionato, si legge, avrà inizio nel weekend del 13-14 agosto e si chiuderà domenica 4 giugno 2023.

Il Mondiale in Qatar potrebbe causare uno stop di 53 giorni e l’ultimo turno prima del suo inizio si disputerà il 13 novembre. La data della ripresa post-Mondiale è ancora da decretare, ma con molta probabilità si ritornerà in campo il 5 gennaio.

Da agosto a novembre, invece, si giocherà praticamente sempre: ancora non sono stati definiti i turni infrasettimanali, ma è presumibile che la Serie A scenderà in campo ogni qualvolta non ci saranno gli impegni europei.

