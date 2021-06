Serie C, Under 17: oggi le gare di recupero dei gironi A e B

L’Under 17 del Napoli sarà impegnato nella trasferta di Ascoli

Nella giornata di oggi si svolgeranno le gare di recupero per il campionati Under 17 A-B e Under 17 Serie C. Tuttocalciogiovanile.it fornisce la lista completa dei match.

Queste le gare e i campi:

UNDER 17 A-B

GIRONE 2 – INTER-CREMONESE “SUNING CENTRE” – MILANO MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 ORE 11:00

GIRONE 7 – ASCOLI-NAPOLI “COM.SECONDARIO” SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) MERCOLEDÌ 16 GIUGNO ORE 15:00

GIRONE 8 – REGGINA-LECCE (Rec. 10^ g.) ore 11:00 centro sportivo Sant’Agata (RC)

GIRONE 2 – MILAN-MONZA centro sportivo “Vismara 5” (Rec. 10^ g.) ore 19:30

UNDER 17 SERIE C

GIRONE 2 – PERGOLETTESE-RENATE (5^ Giornata Recupero) ore 15:00 Comunale di Madignano (CR)

GIRONE 1 – LECCO ALESSANDRIA “RIGAMONTI CEPPI” – LECCO MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 ORE 11:00

GIRONE 5 – PISTOIESE-CARRARESE “FRASCARI” – PISTOIA MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 ORE 15:30

