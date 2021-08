Settimana decisiva, countdown per il rinnovo di Insigne

Carte rigorosamente scoperte in casa azzurra, voci sparse e trattativa complessa: il futuro di Insigne legato alla crisi economica e al disaccordo con il presidente.

Il Corriere dello Sport parla della situazione rinnovo: Lorenzo Insigne, ed il suo agente Pisacane, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis si incontreranno per parlare finalmente a quattr’occhi del futuro del capitano del Napoli. Si gioca a carte scoperte in casa azzurra, e le voci di mercato non aiutano, ma rendono ancora più pressante la situazione attuale. Il numero 24, vorrebbe a tutti i costi continuare la sua esperienza nella città partenopea. Tuttavia la crisi generata dalla pandemia gioca inevitabilmente il suo ruolo nelle difficoltà economiche. Infine: “Si scoprirà se il tempo sarà stato galantuomo ed avrà risistemato ogni cosa, anche la penna per firmare”.

