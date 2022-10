Shock ad Assago: Pablo Mari accoltellato, altri feriti gravi e un decesso

Il difensore del Monza Pablo Mari non sarebbe in pericolo di vita

Terrore ad Assago, nel pomeriggio un folle avrebbe preso un coltello da un espositore. Poi, con quella stessa lama, avrebbe seminato il panico tra le corsie. Stando a quanto riferito dalla redazione di MilanoToday, un uomo di 46 anni, italiano, ha accoltellato sei persone che si trovavano all’interno dell’ipermercato Carrefour presente nella struttura del centro commerciale di Milanofiori.

Stando a quanto riferiscono da Milano l’aggressore è stato fermato dai militari della compagnia di Corsico. Sul posto si sono recate 7 ambulanze, due automediche e un elicottero del 118. Le condizioni di tre dei feriti sono gravissime, tra loro anche il difensore del Monza Pablo Marì, che è stato portato in codice rosso all’Ospadale Niguarda.

Dalla società fanno sapere che è cosciente e le ferite non hanno colpito organi vitali. Un 40enne è invece in codice rosso al Policlinico, un 80enne, anche lui gravissimo, al Fatebenefratelli. Un 30enne è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano in arresto cardiaco. Purtroppo c’è da segnalare anche un decesso: un dipendente del Carrefour, la cui identità non è ancora nota, è morto durante il trasporto in ospedale. Una 72enne si trova al pronto soccorso del San Gerardo, mentre un’altra persona si è presentata autonomamente in ospedale.

L’aggressore pare abbia problemi psichiatrici, si trova in stato di fermo. I militari lo descrivono come in stato confusionale. È al momento escluso dalle forze dell’ordine un gesto di natura terroristica.

