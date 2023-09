Corriere dello Sport – Si riempie il Dall’Ara, pronti 25mila tifosi: il Bologna tenterà il sorpasso al Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che il numero di tifosi al Dall’Ara è destinato a salire. Al momento sono 25mila i tagliandi venduti, dunque l’80% della capienza massima dello Stadio, è stato superato: “Alla curva Bulgarelli, esaurita dagli abbonamenti per l’intera stagione di serie A, ci sono da aggiungere la curva San Luca-Weisz e il settore ospiti già al completo, nonostante il divieto di vendita ai residenti della regione Campania, in vista della partita con gli azzurri di Garcia.

Di biglietti ne sono rimasti a disposizione ancora circa 1500 nei distinti e 3500 in tribuna. L’entusiasmo sugli spalti non mancherà”. Tra i tifosi presenti, almeno 7mila saranno tifosi del Napoli, nonostante il severo divieto di vendita di biglietti ai residenti in Campania.

Fonte foto: Flickr.com

