Repubblica – Garcia-Napoli, patto di ferro con i giocatori: obiettivo vittoria a Bologna.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena prima della sfida di domani contro il Bologna. Tanto lavoro negli ultimi giorni al Konami Training Center di Castel Volturno, Garcia ha chiesto concentrazione e tanto lavoro. “Garcia ed il Napoli, patto di ferro per vincere a Bologna. I dialoghi continui con la squadra, la ricerca dell’intensità e approfondimenti tattici. Ma un cambio modulo, al momento, non è all’ordine del giorno: i due attaccanti centrali (Osimhen-Raspadori) restano una risorsa preziosa in corso d’opera, come accaduto a Marassi.

L’obiettivo è voltare pagina facendo, però, i conti con l’emergenza in difesa. Amir Rrahmani si è sottoposto ieri agli esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato contro lo Sporting Braga. Il centrale ha una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. In sintesi: tra i 7 e i 10 giorni di stop. Rrahmani salterà il Bologna e l’Udinese. Quasi certamente darà forfait pure contro il Lecce (in calendario sabato 30) soprattutto perché l’obiettivo è recuperare per il big match di Champions al Maradona contro il Real Madrid”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

È morto Giorgio Napolitano: il messaggio di De Laurentiis

Lazio, le parole di Rovella sulla prestazione contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elodie lancia il suo nuovo singolo tutta nuda: critiche anche dai fan