Simeone in conferenza: “Non abbiamo giocato come l’avevamo preparata!”

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha commentato il match perso contro il Napoli in conferenza.

Le parole del figlio del “cholo” Simeone raccolte dalla redazione di TuttoNapoli.net:

AVVERSARIO PIÙ BRAVO

“Avevamo davanti una squadra forte e con grande qualità in tutti i settori e negli interpreti. Non è stata la prestazione che volevamo, abbiamo provato a pressare subito forte ma loro hanno messo in campo le loro caratteristiche e hanno preso in mano le redini. Quando trovi rivali così bravi se non sei perfetto fai fatica. Dispiace, penso che l’unica ricetta in questo momento sia il lavoro e provare a incidere su ciò che ci sta mancando o non stiamo facendo bene”.

TESTA BASSA SUL LAVORO

“Dobbiamo invertire la rotta e in fretta, ci stiamo provando da tanto ma ancora le cose non vanno per il verso giusto. Non dobbiamo deprimerci, è una questione mentale e se ne esce tutti insieme lavorando di gruppo e ragionando su ciò che non va. Bisogna essere compatti, cattivi, decisi e attenti su ogni particolare“.

SGUARDO AL FUTURO

“Non è il momento di guardare la classifica o soltanto quella. Ora conta rimanere uniti e analizzare gli errori, sapendo che abbiamo le qualità per fare molto meglio. Il ritorno di Nainggolan? Radja è un calciatore forte e un elemento di personalità. Ci darà tanto a livello tecnico in campo e di esperienza nello spogliatoio“.

