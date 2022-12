La Gazzetta dello Sport – Sirene inglesi per Osimhen, il Napoli a lavoro per blindarlo.

Secondo le testimonianze del quotidiano, Victor Osimhen sarebbe finito nuovamente nel mirino delle big inglesi, ma il Napoli anche questa volta non si farà trovare impreparato. Il piano attuale di De Laurentiis è quello di blindare l’attaccante, e in caso di esito negativo, Giuntoli avrebbe già trovato in Beto dell’Udinese, un ruolo da erede.

“La manovra del presidente è accorta e pare anche abbia trovato terreno fertile nel l’entourage di Victor. Tuttavia la società azzurra non si culla sui segnali dell’oggi e costruisce un domani pieno di certezze. È il motivo per cui i vertici napoletani non hanno mollato la presa con l’Udinese per l’attaccante Beto, considerato molto simile al nigeriano per caratteristiche e protagonista nella sua stagione del debutto in Serie A”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

