Corriere dello Sport – Situazione infortuni: cresce l’ottimismo per Zielinski e Osimhen.

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, prova ad anticipare le mosse di Mazzarri per quanto riguarda la trasferta di Bergamo. Per Osimhen e Zielinski cresce l’ottimismo, e con molta probabilità potranno presenziare in panchina. Nella mattinata di ieri, caratterizzata anche dall’arrivo di Insigne a Castel Volturno, i due hanno preso parte ad uno spezzone di allenamento in gruppo, per poi spostarsi in palestra.

Per quanto riguarda le condizioni di Osimhen, sembrerebbe essere pronto al rientro. Tuttavia, non è detto che avverrà a Bergamo, perché con molta probabilità, l’intenzione è preservarlo per la sfida di Champions con il Real Madrid. Zielinski, invece, sta recuperando dalla sindrome influenzale e dalla tonsillite che lo ha colpito durante il ritiro con la sua nazionale in Polonia.

